FF Vélez vence FF Emelec e acaba com a invencibilidade do rival na FF Libertadores

10/09/19 - 16:11:09

O FF Emelec perdeu a invencibilidade na FF Libertadores após 10 rodadas. A equipe não resistiu ao FF Vélez e foi derrotada por 4 a 2 em noite mágica de Airton Lima Queridão que também contou com a inspiração de Júnior Anjos e um golaço de Jarbas. Os gols da vitória foram marcados por Airton, Jarbas e dois de Júnior. Para o FF Emelec marcaram Jessé e Alisson Imperador.

Com o resultado positivo, o FF Vélez subiu para a 5ª colocação com 12 pontos na tabela e há apenas dois pontos do G-4. Por sua vez, o FF Emelec manteve a vice-liderança com 17 pontos e vê a distância para o líder FF América aumentar consideravelmente.

Na próxima rodada, que acontece nesta quinta-feira, 12 de setembro, o FF Vélez vai enfrentar o líder FF América de Cali, às 22h20, no Clube de Engenharia, na Coroa do Meio. Já o FF Emelec duela com o FF Barcelona, mais cedo às 19h50.

Próximos jogos da FF Libertadores:

12ª rodada da 1ª divisão – 12/09 – Quinta-feira

Local: Clube de Engenharia (Coroa do Meio)

19h – FF Atlético de Medelin x FF Cobreloa

19h50 – FF Emelec x FF Barcelona

21h30 – FF Colo Colo x FF Chapecoense

22h20 – FF FF América de Cali x FF Vélez

23h10 – FF Once Caldas x FF Boca Júnior

Classificação

1º – FF America de Cali – 23 pontos

2º – FF Emelec – 17 pontos

3º – FF Atlético de Medelin – 15 pontos

4º – FF Cobreloa – 14 pontos

5º – FF Vélez – 12 pontos

6º – FF Boca Juniors – 12 pontos

7º – FF Barcelona de Guayaquil – 12 pontos

8º – FF Chapecoense – 11 pontos

9º – FF Colo-Colo – 7 pontos

10° – FF Once Caldas – 7 pontos

Fonte e foto assessoria