Governo do Estado se une à torcida nas comemorações do acesso do Confiança à Serie B

10/09/19 - 06:15:19

O esporte sergipano, especialmente o futebol, está em festa. A Associação Desportiva Confiança (ADC) conquistou no último sábado, 7, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, um fato inédito, pois, pela primeira vez, uma equipe sergipana conquista dentro de campo o acesso à Segunda Divisão do Futebol Brasileiro.

Esse é um feito que pode ser considerado como a independência do futebol sergipano, uma vez que, analogicamente, aconteceu no dia Sete de Setembro, dia da Independência do Brasil, com uma vitória contra o Ypiranga-RS. Esta conquista é o prenúncio de melhores dias para o esporte sergipano.

Desde a noite de sábado (7), quando o árbitro paulista Raphael Klaus encerrou a partida, a torcida iniciou a comemoração, prolongando-se por toda a noite do sábado (7) até o final da noite de domingo (8), com o encerramento da carreata, que prestigiou a chegada da delegação a Aracaju. Foi uma das maiores concentrações de público que já se viu em uma carreata esportiva em Aracaju.

Apoio do Governo – O Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esporte (Supee), que tanto incentiva e apoia o esporte sergipano, não poderia ficar ausente a essas comemorações, e parabeniza os dirigentes, comissão técnica, atletas e, especialmente, sua imensa e vitoriosa torcida pela conquista, que só engrandece o esporte sergipano e trará benefícios diretos e indiretos para outros segmentos da nossa sociedade.

Como um dos incentivadores do esporte sergipano, o Governo do Estado também teve sua participação direta nessa conquista através do apoio logístico. Entre tantas outras ações, a exemplo da liberação das dependências da Arena Batistão para os treinos diários da equipe proletária, disponibilização de policiamento, geralmente um efetivo superior a 100 policiais por jogo, para manter a segurança dentro e fora do estádio, pagamento de Gratificação Especial por Atividade Policial (GEAP) e liberação das áreas internas da Arena Batistão para a montagem do QG da torcida proletária, com a instalação de um telão. Ali tiveram início as comemorações em Aracaju, pela conquista do acesso à Série B.

A superintende especial de Esporte, Mariana Dantas, vibrou com a conquista e foi uma das primeiras a parabenizar o presidente Hyago França. Mariana destacou os benefícios que essa conquista traz para o esporte sergipano.

“O acesso do Confiança para a Série B chegou em uma hora muito boa para o futebol sergipano. A partir desse acesso, teremos um número bem maior de jogos, mais visibilidade por parte da imprensa nacional, pois todos os jogos serão televisionados, o que dá uma maior visibilidade para o nosso Estado, para a Arena Batistão. Sergipe será destacado no cenário nacional, através do futebol, através do Confiança”, afirma.

A superintendente disse que o Governo do Estado continuará apoiando a Associação Desportiva Confiança, como fez do primeiro momento até agora, com essa conquista. “Desde que o Confiança deu início a essa brilhante campanha, na briga pelo acesso, temos disponibilizado a Arena Batistão para os treinamentos. A gente já fazia isso, porém de uma forma muito tímida, pois temos cuidado com o gramado da Arena Batistão. Entendemos, porém, que treinando no Batistão, o Confiança teria para treinos um gramado nas mesmas condições que encontraria nos jogos em outras praças. E finalizando, quero deixar claro que estamos torcendo para que outras equipes também conquistem o acesso, pois estamos aqui para ajudar e prestar nosso apoio indistintamente a todas as equipes do futebol sergipano”, concluiu Mariana Dantas.

Fonte e foto SEDUC