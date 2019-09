JACKSON VAI A CURITIBA E VISITA A VIGÍLIA LULA LIVRE E PARTICIPA DE COVERSAS

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) esteve nesta segunda-feira (09) em Curitiba, para fazer uma visita solidária à Vigília Lula Livre em frente à sede Polícia Federal, onde o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva “se encontra preso injustamente”. Jackson visitou o espaço da vigília acompanhado de Carboni – assessor da Presidente do PT Gleisi Hoffmann – e manteve contato com o deputado estadual de São Paulo, Emídio – assessor e advogado do Presidente Lula.

Jackson também esteve com Marcola – assessor de Lula. e almoçou na residência do ex-governador e ex-senador Roberto Requião “meu amigo e companheiro de muitos anos do grupo autêntico do MDB” na companhia, também, de Carboni e do ex-deputado Vanhoni – presidente do PT de Curitiba.

À tarde, Jackson participou de uma roda de conversa no Espaço da Vigília, ao lado de membros do MST e visitantes do Ceará e Rio de Janeiro, onde houve diálogo de como ampliar cada vez mais o Movimento Lula Livre. “Foi um debate muito interessante, disse.