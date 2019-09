JASON NETO DIZ QUE QUATRO VEREADORES CONFIRMAM QUE FILIARÃO AO PDT

10/09/19 - 08:53:43

Quatro vereadores estão de malas prontas para ingressarem no PDT do deputado federal Fábio Henrique.

A informação foi passada pelo presidente do diretório municipal, vereador Jason Neto, que afirmou na manhã desta terça-feira (10) que, além da adesão dos novos vereadores, o PDT terá candidato a prefeito em Aracaju, mas que a preferência seria ter Edvaldo Nogueira no grupo e como o candidato.

Jason informou que esteve reunido com os vereadores Anderson de Tuca (PRTB), Thiaguinho Batalha (PMB), Isaac Silveira (PC do B) e Seu Marcos (PHS), que já teriam confirmado a intenção da mudança e que estariam aguardando apenas a janela.

Ainda segundo Jason, neste encontro com os colegas, foi criado um documento com os planejamentos do grupo.

O vereador afirmou ainda que o nome de Edvaldo Nogueira é o escolhido pelo partido para disputar a reeleição à prefeitura de Aracaju. Jason deixou claro que, caso Edvaldo não se filie ao PDT, o partido terá candidato.