MOVA-SE LANÇA PROJETO DE ACESSO À LEITURA NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO

10/09/19 - 15:03:11

Nesta quarta-feira, dia 11 de setembro ás 07hs, o movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) lançará o projeto MOVA-SE na LEITURA no Terminal de Integração Leonel Brizola (Rodoviária Nova).

O objetivo do projeto desenvolvido pelo MOVA-SE é desenvolver uma cultura de leitura entre os sergipanos resgatando a tradição dos livros impressos e colaborando no desenvolvimento educacional do estado de Sergipe. E ainda proporcionar acesso à leitura para as camadas socialmente mais vulneráveis.

Os livros serão expostos, a priori, nos terminais de integração do transporte público, onde os usuários poderão retirar para leitura durante suas viagens ou levar para seus domicílios e após o término da leitura devolver nas estantes localizadas nos terminais. As estantes também serão pontos para recebimentos de doações de livros por parte da população criando um movimento de troca cultural de livros por parte dos cidadãos. Não haverá registro de empréstimo em formulários. Tudo consistirá na consciência humana para a devolução do livro retirado.

Para os idealizadores e membros do movimento, Uilliam Pinheiro e Laércio Oliveira, “essa é uma maneira do movimento contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade, pois sabemos que a leitura rompe barreiras e emancipa as pessoas”.

O quê?

Lançamento do Projeto MOVA-SE na LEITURA

Quando?

Quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Horário?

Das 07h às 10h

Onde?

Terminal de Integração Leonel Brizola (Rodoviária Nova)