Museu da Gente Sergipana recebe nova temporada de teatro para o público adulto

10/09/19 - 11:13:38

‘O corpo e o afeto’, espetáculo produzido por Guto César, estreia nesta quinta-feira, 12, às 19h

Nesta quinta-feira, 12, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, e com o apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) promove terceira temporada de espetáculos de teatro para o público adulto do projeto Teatro no Museu. A peça que fica em cartaz até 03 de outubro é fruto de uma pesquisa no curso de Teatro da Universidade Federal de Sergipe que visa discutir sobre ações cotidianas e seus impactos no corpo. Busca pensar o corpo ‘máquina’ e o corpo afetivo em sociedade.

Com texto e atuação de Guto Cesar, direção artística de Lucas Wendel e apresentação da Cia. Os Caatingas, ‘O Corpo e o Afeto’ apresenta as reflexões do personagem Antonni. Em seu quarto, após despertar para mais um dia de trabalho, o personagem levanta diversos questionamentos sobre o seu dia a dia e relaciona isso com a sua afetividade. Numa montanha russa de sentimentos e emoções, Antonni observa seu corpo em suas ações impensadas e pensadas; relembra situações de desejos e desafetos, enquanto se prepara para ir trabalhar. Em momentos de resistência se põe a não ir para o trabalho, mas lembra que precisa ir. Nesse vai e não vai do personagem surgem diversas situações que o coloca a agir e reagir de formas inesperadas.

O projeto Teatro no Museu, que há quatro anos mantém o objetivo de incentivar os projetos de artes cênicas direcionados ao público infanto-juvenil, agora atua fomentando a produção artística local para o público adulto. Além da Cia. Os Caatingas, esta primeira edição do projeto para adultos conta com a parceria das Cia. Trem Bão; Loucos Por Loucos; Dicuri Produções e grupo teatral A Tua Lona.

As apresentações acontecem às quintas-feiras, às 19h, no auditório do Museu da Gente Sergipana e os ingressos são adquiridos no próprio museu antes de cada apresentação no valor de R$20,00 inteira e R$ 10 meia, sendo que cliente Banese Clube + para meia. Mais informações através do telefone do Instituto Banese (79) 3218-1551.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA EDIÇÃO

3ª Temporada (12/09; 19/09; 26/09; 03/10)

Espetáculo: O Corpo e O Afeto

Companhia: Guto César

4ª Temporada (10/10; 17/10; 24/10; 31/10)

Espetáculo: Piedade, A Deu Dispô

Companhia: Dicuri Produções

5ª Temporada (07/11; 14/11; 21/11; 28/11)

Espetáculo: Bolor

Companhia: A Tua Lona

Fonte assessoria