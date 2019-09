SAMU SERGIPE REGISTRA MAIS DE SETE MIL TROTES APENAS NO MÊS DE AGOSTO

10/09/19 - 10:35:58

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realiza, mês a mês, campanhas educativas a fim de reduzir o número de trotes. No entanto, mesmo com as Blitz – Sou amigo do SAMU, as ligações continuam. Conforme levantamento realizado no mês de agosto de 2019, foram registradas 31.418 chamadas. Dessas, 25% eram trotes o que corresponde a 7.870 ligações.

De acordo com a superintendente do SAMU, Conceição Mendonça, são realizadas, em média, cinco blitz educativas por ano nas principais ruas e avenidas da capital, em parceria com todos os órgãos públicos de controle, e em shoppings e escolas, com os slogans “Sou amigo do SAMU – uso cinto de segurança”, “Sou amigo do SAMU – não uso celular ao volante”, “Sou amigo do SAMU – uso capacete”, “Sou amigo do SAMU – dou passagem às ambulâncias, “Sou amigo do SAMU – não passo trotes”.

“Educação é tudo. A educação precisa andar de mãos dadas com a saúde, por isso a importância das Blitz. Há quem ligue para o SAMU a fim de perguntar aos atendentes o contato telefônico de agências bancárias ou se está chovendo em determinado município, por exemplo, fato que ocupa uma linha que poderia estar disponível para quem realmente está correndo risco de morrer”, enfatizou a superintendente.

A superintendente informa, ainda, que as pessoas que por ventura forem multadas ao dar passagem a uma ambulância, podem recorrer. “Se, por ventura, aquele carro que deu passagem para uma ambulância receber uma multa, nós fazemos uma declaração ao DETRAN ou à Polícia Rodoviária Federal informando o motivo com dia e horário, e assim a multa pode ser retirada”, disse Conceição.

Informações e foto assessoria