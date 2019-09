Secretaria de Estado da Saúde confirma a 12ª morte por Dengue Grave em Sergipe

10/09/19 - 14:34:33

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou na manhã desta terça-feira, 10, mais uma morte por Dengue Grave no Estado, desta vez uma adolescente de 13 anos residente do município de Laranjeiras que faleceu na última sexta-feira, 6, no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde deu entrada já com estado grave. Com isso, passa para 12 o número de vítimas fatais da doença.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da SES, Mércia Feitosa, outro caso ainda está sob investigação, que é de uma jovem de 18 anos que faleceu na última segunda-feira, 9, residente de Nossa Senhora da Glória e estava internada no Hospital Regional da cidade. Mércia esclarece que ainda é precoce um diagnóstico e que já solicitou os prontuários médicos e bem como uma amostra, que será encaminhada para análise do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

74 municípios registraram notificações de Dengue, com confirmação em 67 deles, o que corresponde a 91,6%. Apenas o município Santa Rosa de Lima ainda não notificou nenhum caso suspeito de. Atualmente, há 7.674 notificações, com 3.153 casos confirmados. A taxa de incidência por 100 mil habitantes é de 215,7 e as faixas etárias mais afetadas são crianças de 5 a 9 anos, com 692 casos confirmados, e de 10 a 14 anos, com 615 casos. Os municípios com mais casos confirmados são Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto com 921, 574 e 145 registros, respectivamente.