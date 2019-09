Sindicatos e federações realizarão plenária na próxima quinta-feira

10/09/19 - 17:55:53

A Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe-FESSPMSE, as Centrais Sindicais, Federações,Sindicatos de Servidores Públicos Rurais e Urbanos, Colônias de Pescadores e Associações de Trabalhadores, em parceria com o Sindicato online, Economy Brasil, no intuito de buscar ferramentas para garantir e ampliar as conquistas das categorias, adotando ações para atrair novos filiados, discutindo novas fontes de renda para os Sindicatos em Sergipe, estarão realizando uma grande plenária no dia 12 de setembro, no Real Praia Hotel ,das 09:00hs as 17:00hs, para juntos discutir os novos caminhos do movimento sindical.

PROGRAMAÇÃO

8:30 Coffeebreak

9:00 Abertura

9:30 Palestra _ João Domingos (Presidente da CSPB) ” Reforma da Previdencia MP 873 “/ Política de Alto Sustentabilidade Financeira e Análise da Conjuntura Política do Brasil”.

11:00 Palestra _ Dr André Rodrigues (Presidente do Sindicato Online ) “Recuperação de Crédito do Servidor junto ao INSS “.

12:30 Almoço

14:00 Palestra _ Dr Daniel Santos ” Benefícios e Convenios para os Servidores”.

15:30 Debates

16: 30 Encerramento dos trabalhos.

Coordenador do Evento Sergio Tavares e Apoiadores Raimundo Nonato e Fausto Andrade.

O que? Grande plenária com o coletivo de sindicatos

Onde? Real Praia Hotel – Atalaia

Quando ? 12 de setembro de 2019 das 9:00 às 17:00 horas

Da assessoria