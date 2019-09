TIROTEIO: DOIS IRMÃOS SÃO BELEADOS EM MARUIM E UM ACABA MORRENDO

10/09/19 - 15:22:58

Dois jovens foram atingidos a tiros na manhã desta terça-feira (10) na rua Santo Amaro, no município de Maruim, e um deles acabou morrendo.

As informações são que os dois irmão identificados como Robson e Douglas foram alvejados por um homem que estaria em veículo Pálio de cor branca.

Segundo informações colhidas no local, Robson não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já o irmão, Douglas, foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para unidade de saúde local.

Foto: Grupo WhatsApp Sergipe Notícias