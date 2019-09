Uninassau realiza Mostra Campus e aguarda a visita de 7500 alunos do ensino médio

10/09/19 - 09:36:29

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju promove entre os dias 25 a 27, das 8h às 18h, o Mostra Campus. O evento, que tem por objetivo mostrar a cerca de 7.500 estudantes do ensino médio e que se formaram recentemente nesse nível de escolaridade as possibilidades de mercado, visa também oferecer orientação vocacional, viabilizando aos alunos simulações da realidade referentes as áreas profissionais.

O evento acontece anualmente e oferece aos futuros universitários a oportunidade de fazer a escolha certa e consciente da carreira pela qual pretendem optar. Durante a realização do evento, os alunos poderão visitar os laboratórios onde estarão professores, técnicos e universitários prontos a ofertar os ensinamentos necessários para a escolha consciente da profissão a seguir.

De acordo com o diretor da UNINASSAU, Paulo Rafael Nascimento, os estudantes irão ter a oportunidade de manter contato com profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho. “Nos laboratórios e em todos os espaços estarão presentes profissionais das áreas especificas, com o objetivo de esclarecer as dúvidas dos alunos, e realizar o teste vocacional”, afirmou.