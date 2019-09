Vereador diz que vai revelar nome de deputado invasor terras

10/09/19 - 14:47:59

Na noite desta segunda-feira, 10, o programa “Nas Ruas”, live liderada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) e divulgada através de suas redes sociais, mais uma vez aconteceu no estúdio da SD TV, a mais nova TV web de Sergipe.

Amintas iniciou a live fazendo uma enquete entre os que estavam presentes no estúdio e os internautas sobre o projeto de lei para tornar a festa “Parada gay” em patrimônio cultural de Aracaju, propositura que ainda será apreciada na Câmara Municipal. “Hoje estamos em fase de teste da SD TV, mas gostaria de saber se vocês apoiam o projeto de um vereador que quer tornar patrimônio cultural o movimento LGBTQ+, o que vocês acham? É cultura?”, questionou o parlamentar.

A enquete obteve respostas diferentes, de pessoas com opiniões contrárias e outras favoráveis. Amintas, também, deu sua opinião a respeito. “Sou contra esse projeto de lei proposto pelo vereador Américo de Deus. Não tenho nada contra os homossexuais, mas acredito que podíamos discutir coisas mais importantes que essas festas, como a saúde pública que está um caos e o desvio de dinheiro público pela Máfia dos Shows”, afirmou.

Continuou a interação com os seguidores nas redes sociais exibindo vídeos, mostrando parte da festa de boas vindas da Associação Desportiva Confiança (Confiança) após o jogo do último sábado onde o Confiança conquistou a vaga na série B.

Outro assunto que foi abordado durante a live trata da invasão de terreno por um deputado. “Atenção deputado estadual, invasor de terras, tenho uma documentação que vamos levar ao Ministério Público para que o senhor explique sobre o terreno que invadiu. Vou revelar o nome dele após uma conversa com os advogados para confirmar as informações. Ele está fazendo ‘festa com o chapéu dos outros’, fazendo campanha e negócios no terreno dos outros e não quer pagar”, denunciou o vereador.

Por fim, Amintas exibiu um segundo vídeo onde mostrou algumas ocorrências policiais que o Cabo acompanhou e que serão exibidas em quadro do seu novo programa. “Hoje foram apenas testes, mas em breve vocês poderão acompanhar os nossos programas através do aplicativo e do site, com notícias ao vivo de Aracaju e de todo o mundo”, declarou entusiasmado.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas