VEREADORES DE ARACAJU APROVAM 12 PROPOSITURAS NA SESSÃO DESTA TERÇA

10/09/19 - 16:58:54

Na manhã desta terça-feira, 10, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovaram durante a Ordem do Dia 13 proposituras sendo 10 Projetos de Lei, um Projeto de Decreto Legislativo e uma Moção.

Em 1ª votação foi aprovado o Projeto de Lei n° 63/2019 que dispõe sobre a implantação de aulas de língua portuguesa em escolas públicas municipais para adultos estrangeiros de baixa renda da cidade de Aracaju.

Sobre o assunto, o autor do PL , Isac Barbosa (PCdoB), discorreu sobre a importância de acolher os imigrantes que Aracaju tem recebido. “A língua é algo do povo, é o elo que nos une e esse projeto é apenas a possibilidade para esses imigrantes. E não precisa ser todas as escolas, basta em uma que seja referência”, afirmou.

Já em 2ª votação foi aprovado o Projeto de Lei n° 283/2018, de autoria do vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB), que institui a política municipal de assistência à saúde de alunos com diabetes nas escolas da rede municipal de ensino.

Também em 2° votação foi aprovado o Projeto de Lei n° 179/2018, de autoria do vereador Fábio Meireles (Cidadania), que dispõe sobre o projeto adote uma rua do município de Aracaju.

Foto César de Oliveira

por Leilane Coelho