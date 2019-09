Câmara de Umbaúba reúne população e mostra que despesas estão dentro da lei

11/09/19 - 05:24:03

Expor para a sociedade em geral a forma como o Poder Legislativo de Umbaúba tem realizado as despesas e dentro dos padrões da legislação vigente. Com esse objetivo, estiveram reunidos ontem, 10, vereadores, assessoria jurídica, advogados, contabilistas, representantes de sindicatos e moradores.

O presidente da Câmara Municipal, Fernando Augusto Prado (Gutto Prado), realizou o encontro, junto com os demais parlamentares e corpo técnico do poder Legislativo para tornar público que a Câmara tem agido em estrito cumprimento do princípio da legalidade e em sintonia com a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe na realização de todos os processos licitatórios.

“Sabemos que tudo precisa ser publicado no portal de transparência e, acima de tudo, respeitamos e temos compromisso com os gastos da casa. Nada foge da lei, e fortalecer este controle social é uma prova disso”, reconhece o presidente.

Foi feita a apresentação e disponibilizadas todas as informações na íntegra do processo licitatório para a aquisição de combustível e locação de veículos. Além disso, foi explicado como a sociedade pode acessar o portal de transparência da Câmara para verificar todas as informações.

Por Yslla Vanessa, Agência TDantas Comunicação