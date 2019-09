Ação educativa no Centro de Aracaju em comemoração aos 29 anos do CDC

11/09/19 - 17:00:43

Nesta quarta-feira, 11, a Prefeitura de Aracaju desenvolveu uma ação educativa em alusão aos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Para isso, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), esteve no Centro da capital com o objetivo de orientar consumidores e fornecedores sobre o cumprimento da legislação consumerista. Foram distribuídos materiais informativos e afixados cartazes que divulgam os serviços e contatos do órgão de proteção.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, ressalta a importância das ações nesta data. “Essa é uma data bastante significativa e marca a comemoração por grandes conquistas e avanços alcançados na defesa do consumidor, ao longo desses anos. Diversos órgãos de proteção estão mobilizados com o intuito de desenvolver ações educativas e de fiscalização. O objetivo é , cada vez mais, disseminar a prática do consumo consciente”, pontuou.

Foram visitadas lojas dos mais variados segmentos, nas quais a equipe do Procon Aracaju orientou consumidores e fornecedores. “Nosso objetivo é atuar de maneira preventiva, por isso reforçamos a disponibilidade do órgão para esclarecer dúvidas dos comerciantes e dos consumidores, de maneira a contribuir para o equilíbrio das relações de consumo”, enfatizou.

Gerente de uma das lojas visitadas, Anne Simplício sanou dúvidas e parabenizou a ação do órgão. “Essa iniciativa é muito importante por esclarecer dúvidas. Realmente, o comércio está difícil e nós precisamos fazer o trabalho da melhor forma possível. O diálogo foi muito esclarecedor, especialmente sobre a troca de produtos. Gostei muito. Parabéns ao Procon Aracaju”, disse a gerente.

A partir desta ação, a consumidora Luciana Santos passou a ter conhecimento sobre os canais de comunicação para contatar o Procon Aracaju. “Acho muito importante. Muitas vezes somos lesados e não sabemos como agir. Então, essa é uma iniciativa maravilhosa. Estou passando a ter conhecimento sobre os canais de comunicação, agora saberei onde procurar ajuda, caso precise”, destacou a manicure.

“Nós mantemos uma linha de contato direto com os consumidores, que é o SAC 151. Mantemos também o site procon.aracaju.se.gov.br, através do qual os consumidores podem acompanhar todo o trabalho que é desenvolvido pelo órgão, como as pesquisas comparativas de preços, balanço das fiscalizações e outras atividades”, frisou Igor Lopes.

A sede do Procon está localizada na avenida Barão de Maruim, 867, no bairro São José. O serviço funciona em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.