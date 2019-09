Audiência Pública irá discutir confecção do BO de ocorrência e termo circunstanciado

11/09/19 - 10:50:21

Na próxima quarta-feira, 18, o deputado estadual Capitão Samuel irá realizar na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), às 14h, uma Audiência Pública sobre a ‘Nova Política para confecção do boletim de ocorrência policial e termo circunstanciado’. O objetivo é de discutir o tema com os responsáveis pela segurança pública do estado e com a sociedade sergipana.

Teremos a palestra do Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcelo Matinez Hipólito, que é mestre em gestão de políticas públicas, especialista em gestão de estratégia de segurança pública e em administração de segurança pública.

O trabalho realizado com a nova política visa dar celeridade para as ocorrências policiais de menor potencial ofensivo, onde esse tipo de ação será resolvida por um profissional de segurança pública no local da ocorrência através de um tablete. Desta forma, atenderá o cidadão imediatamente, sem a necessidade de deslocamento e irá desafogar os trabalhos dentro das delegacias.

Por isso, precisamos do apoio e da participação de toda a sociedade.

Local: Assembleia Legislativa de Sergipe

Data: 18/09/19

Horário: 14h

Por Ane Isabele