Belivaldo repudia maneira como Sintese tenta colocá-lo em confronto com os alunos

11/09/19 - 21:36:30

O governador Belivaldo Chagas repudiou, nesta quarta-feira (11), a maneira como o Sintese se posiciona publicamente na tentativa de colocá-lo em confronto com alunos da rede estadual, professores e trabalhadores da Educação de um modo geral, inclusive, imputando-lhe afirmações que ele nunca fez.

Belivaldo Chagas disse ainda que sempre respeitou os alunos, professores e trabalhadores da Educação e, inclusive, concorda que é preciso buscar caminhos para destravar a carreira do magistério, sendo esse um dos objetivos do seu governo. Ele entende, porém, que não será com agressões gratuitas, nem com inverdades que os objetivos maiores da Educação serão alcançados.

– A proposta que o Sintese tanto rechaça nessa peça de muito mau gosto, nada mais é do que promover o pertencimento da escola por parte de alunos, comunidades do entorno da escola, educadores e trabalhadores da Educação, numa forma de criar uma consciência que ajude a diminuir a taxa de depredação dos prédios escolares, disse

Concluiu que “em todas as escolas em que foi implementado esse cuidado dos alunos, comunidade, professores e trabalhadores da Educação, os prédios permaneceram conservados por mais tempo. Quando algo é realmente bom para a Educação o Sintese fica contra”.