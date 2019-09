Centro Comunitário da LBV está selecionando educador social em Aracaju

11/09/19 - 10:22:25

O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV) em Aracaju está selecionando educador social que possa atuar em projetos sociais desenvolvidos com crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e idosos, com formação profissional em música ou cursando, e com habilidades em expressões artísticas.

O currículo deve ser encaminhado até o dia 20 de setembro, via e-mail para [email protected], ou ainda, entregue pessoalmente no seguinte endereço: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV — Rua Reis Lima, 181 – Bairro Industrial (ao lado do CAIC).

Para outras informações, 3241-4614.