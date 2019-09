DEPUTADO QUER FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA NA EMPRESA ALMA VIVA EM ARACAJU

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania23) utilizou o pequeno expediente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (11), para denunciar um possível descumprimento da lei trabalhista na empresa Alma Viva em Aracaju.

O parlamentar afirmou que tem recebido mensagens de funcionários pedindo fiscalização na empresa. “Através das nossas redes sociais, estamos recebendo diversas queixas de funcionários sobre um possível descumprimento da lei trabalhista. Juntos com os deputados, podemos quem sabe, fazer uma moção para que sejam respeitados na íntegra todos os diretos trabalhistas”, afirmou.

Em uma das mensagens recebidas pelo deputado, um funcionário que não quis se identificar, relata que está recebendo menos de um salário mínimo. “Uma pessoa que trabalha lá me disse que está recebendo o valor equivalente ao salário mínimo do ano passado, sem o reajuste desse ano. Ela relatou que estão pendentes pagamentos de feriado e até folgas. Isso é um absurdo”, lamentou.

Dr. Samuel pediu providências ao Ministério Público do Trabalho sobre o assunto. “Segundo os funcionários, o Ministério do Trabalho (MPT/SE) já foi acionado, mas mesmo assim, segundo eles, a empresa não cumpre com a legislação. O próximo passo para o cumprimento da lei é o MPT processar a empresa para que os trabalhadores não percam tantos diretos. Nós como deputados precisamos fiscalizar”, finalizou o deputado.

