DEPUTADO GEORGEO QUER ABERTURA DA CAIXA PRETA DO DETRAN DE SERGIPE

11/09/19 - 05:00:24

O deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania, líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, quer um encontro de contas no Departamento de Trânsito de Sergipe (Detran/SE). Isso por que o órgão está devendo milhões à empresa responsável pela biometria e a emissão da Carteira de Habilitação no Estado, o que pode gerar paralização no serviço.

Durante o grande expediente da sessão plenária desta terça-feira, 10, o parlamentar revelou que o contrato entre o Detran e a Ice Cartões Especiais Ltda se encerrou recentemente. Com isso, o Detran está tentando fazer um contrato emergencial para que o serviço não paralisasse. Contudo, a empresa informou que só assinaria um novo acordo se fosse pago ao menos uma parte da atual dívida de pouco mais de R$ 4 milhões.

“O Detran é um um órgão que arrecada muito – mais de R$ 100 milhões por ano. Qualquer serviço do mesmo é muito caro. Mesmo assim, estão deixando atrasar pagamentos a ponto do serviço poder ser paralisado? Devem ter outras empresas nessa mesma situação. São várias faturas que possivelmente estão atrasadas”, criticou.

O deputado prometeu então que vai buscar as informações necessárias para averiguar o que está acontecendo nas finanças do órgão. “Enquanto deputado, vou requerer a abertura da caixa preta do órgão para buscarmos as informações das suas receitas anuais e as suas despesas. E daí fazer um encontro de contas: quanto o Detran arrecadou e quanto gastou? E as sobras, foram parar onde?”, prometeu o deputado.

Contudo, Georgeo reconheceu que o controle é difícil, uma vez que o montante arrecadado pelo Departamento de Trânsito é depositado na conta única do Estado. Ou seja, mistura-se com outros recursos. “E o dinheiro fica nessa conta e o governo não faz o repasse devido. No mínimo, deveriam deixar o dinheiro do Detran reservado, ao invés de fazer a empresa passar essa vergonha, sendo um órgão caloteiro”, lamentou o deputado.

Foto assessoria

Por Daniel Almeida Soares