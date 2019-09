DETRAN DE SERGIPE INFORMA QUE O SERVIÇO DE BIOMETRIA ESTÁ NORMALIZADO

11/09/19 - 10:10:58

O sistema de biometria já está normalizado em todas as unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). Para realizar o cadastro biométrico, não é necessário agendar atendimento, bastando ao cliente se dirigir a uma unidade e pegar senha para biometria.

Os interessados também podem procurar atendimento à tarde para o serviço de biometria nas unidades do Ceac do Shopping Riomar, Ceac da Rua do Turista e na sede da autarquia (na avenida Tancredo Neves).

Fonte: Detran