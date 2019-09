HOMEM ACUSADO DE MATAR VIGILANTE MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

11/09/19 - 06:38:52

Um homem acusado de participar da morte do vigilante Mário Sérgio, morreu na tarde desta terça-feira (10), após trocar tiros com policiais no município de Capela.

As informações são de que o homem reagiu à prisão, trocou tiros com policiais e acabou sendo atingido. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu.

O vigilante Mário Sérgio foi morto com requinte de crueldade, tendo uma das mãos decepada e parte da língua cortada. Já o acusado é considerado de alta periculosidade.

Os detalhes do confronto que terminou com a morte do acusado, serão passados pela SSP nesta quarta-feira.