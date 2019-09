Deputado Ibrain Monteiro requer um “Castramóvel” para o município de Lagarto

11/09/19 - 17:00:47

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) apresentou uma indicação na Assembleia Legislativa para o governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, solicitando uma Unidade Móvel Veterinária (Castramóvel), com serviço gratuito, para que possa ser realizada a castração de cães e gatos no município de Lagarto.

Ibrain Monteiro explica que muitos moradores possuem animais de estimação, mas não possuem recursos para providenciar a castração em um ambiente particular. Ele entende que o animal castrado passa a correr menos riscos que os demais, diminuindo a incidência de atropelamentos e outros males comuns à exposição, como os envenenamentos.

“O animal fica um pouco mais tranquilo, fica mais caseiro. Até onde procurei levantar, a castração é importante porque ela diminui o risco de o animal adquirir doenças por conta da idade avançada. A castração diminui os registros de câncer de próstata e de intestino. Além da gente passar a ter um controle maior”, explicou o deputado.

Da Assessoria de Imprensa