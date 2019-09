Importância da Feira Nacional da Reforma Agrária vai ser debatida em audiência pública

A busca por uma alimentação à base de alimentos saudáveis, livre de agrotóxicos, tem crescido, cada vez mais entre os brasileiros. Muitos desses alimentos, produzidos de forma agroecológica, vem de áreas cultivadas em assentamentos e acampamentos. A Feira Nacional da Reforma Agrária abre as portas para mostrar um pouco do que é produzido nesses espaços em todas as regiões do país. Para debater a importância desse evento, que este ano chaga à sua 4ª edição, o deputado federal João Daniel (PT/SE), juntamente como deputado Airton Faleiro (PT/MG), apresentaram o requerimento nº 116/2019, na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra) para a realização de uma audiência pública, que acontece em data ainda a ser definida.

Realizada no estado de São Paulo, a feira é uma experiência nacional de comercialização direta das produções dos assentamentos de reforma agrária e leva toda a diversidade produtiva e cultural do campo para a população da cidade. Assentados e acampados de Sergipe sempre estão presentes, levando alimentos e artesanato produzido nas áreas de reforma agrária aqui no estado. Além da comercialização, destaca João Daniel, a Feira Nacional tem o papel importante de dialogar com milhares de pessoas sobre a importância e a necessidade da realização da reforma agrária voltada à produção de alimentos saudáveis para o abastecimento da sociedade.

A Feira tem um histórico da participação de 230 mil pessoas por edição e são comercializadas de 420 toneladas a mais de 1,2 mil toneladas livres de agrotóxicos. Normalmente realizado no Parque Água Branca, em São Paulo, agora em 2019 o governador do Estado vetou que o evento acontecesse naquele espaço. Inclusive, recentemente, foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo o Projeto de Lei 86/2019, para incluir no calendário oficial do município a “Semana Municipal da Feira Nacional da Reforma Agrária”, diante da relevância e inserção social do tema.

“Diante desta situação e considerando a importância do tema, inclusive porque a Organização das Nações Unidas lançou o programa mundial da Década da Agricultura Familiar, propomos esta audiência para debater a importância da Feira Nacional da Reforma Agrária”, explicou o deputado João Daniel.

Para a audiência serão convidados representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o vereador Jair Tatto, autor do Projeto de Lei 86/2019 que institui a “Semana Municipal da Feira Nacional da Reforma Agrária”; o ex-senador e atual vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, representantes da Campanha Permanente contra Agrotóxico e pela Vida, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), do Movimento Cultura; a chef de cozinha Bel Coelho, e Glenn Makuta – Slow Food.

