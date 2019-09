Inicia nesta quarta-feira a V Bienal do Livro de Itabaiana

11/09/19 - 13:03:53

Chegou o grande dia da V Bienal do Livro de Itabaiana. Nesta quarta-feira, 11, a partir das 19h, na Tenda Cultural, localizada na área externa do Shopping Peixoto, terá início o maior festival do conhecimento de Sergipe apresentando para o público um mix de oportunidades para quem busca aprendizado, valoriza nossa arte, cultura e literatura.

E está edição começa grande, com números que surpreendeu até as expectativas mais otimistas dos organizadores. A feira literária se estende até o próximo domingo, 15. Até o momento temos 30 academias inscritas, mais de 200 escritores cadastrados em nosso site, que juntos, irão lançar mais de 500 títulos de obras. Além disto, 150 escolas da rede pública e privadas também confirmaram presença e irão levar mais de 20 mil estudantes.

Como forma de motivar ainda mais estes jovens para o fascinante mundo da leitura, empresários doaram dinheiro para que fosse revertido em moeda social, criando o BIEN. Ao todo, serão contemplados MIL alunos da rede pública, de ensino, com 20 BIENS cada, para que que possam adquirir livros de acordo com sua preferência nos dias da feira.

Ainda durante, o público terá acesso as mais variadas atrações. A Tenda Cultural e o Auditório, localizado no Pavilhão do Conhecimento, terão mais de 40h de programação cada, desde espetáculos de dança, shows musicais, recitais de poesias, grupos teatrais, palestras, bate papos e muito mais atrações. Além disto, a Bienal inovou ao montar o Corredor Cultural, dando espaço para artesãos e artistas exporem seus trabalhos. Outra novidade é o Corredor Geek/Kpop, totalmente voltado para os apaixonados pelo mundo dos quadrinhos, mangá e HQs.

Estrutura

A Bienal do Livro de Itabaiana terá sua estrutura separada por setores: Palco da Palavra Adelardinho Júnior; Praça dos Escritores João Oliva; Tenda Cultural Quadrilha Junina Balança Mas Não Cai; Pavilhão do Conhecimento Fernando Lins; Auditório Domingos Pascoal; Cinema Ivan Valença; Corredor Cultural Escultor Zeus; Exposição de Carros Antigos Fernando Augusto; Pavilhão dos Municípios; Corredor Geek/Kpop; Rural do Forró; BiblioSesc e Museu do Conhecimento.

Por Danilo Silva