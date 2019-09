INTERNOS DO COMPAJF FAZEM REBELIÃO ALEGANDO ATRASO NA ENTRADA DE VISITA

11/09/19 - 14:35:21

Uma rebelião de presos ocorrida nesta quarta-feira (11)no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), no bairro Santa Maria, em Aracaju movimentou o sistema penitenciário.

Segundo informações passadas pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejuc) o motim acontece no pavilhão A, e o atraso na entrada de visitas teria causado a revolta nos internos.

A Sejuc informou no inicio da tarde que não há reféns e que agentes operacionais encontram-se no local negociando o fim do impasse.