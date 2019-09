Luciano Bispo participa de reunião no Senado sobre Reforma da Previdência

11/09/19 - 16:36:21

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, participou de reunião no Senado Federal, com todos os presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, para discutir a Reforma da Previdência que está votação. No encontro, as Assembleias discutem a inclusão dos Estados e Municípios na PEC Paralela.

Duas reuniões ocorreram: uma com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da casa, senadora Simone Tebet (MDB-MS) e uma outra com o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP). O debate é em torno da discussão do texto que prevê a adoção, por estados e municípios, das regras do regime próprio da previdência dos servidores da União, através da aprovação de lei ordinária.

Da assessoria