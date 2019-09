Machado fala em candidaturas do DEM e questiona “porque não pensar em Georlize”

11/09/19 - 11:42:59

O ex-deputado federal e presidente do DEM em Sergipe, José Carlos Machado, afirmou na manhã desta quarta-feira (11) que a oposição no estado precisa se organizar e que atualmente, apenas quatro parlamentares tem feito o papel da oposição.

Segundo Machado, “a oposição está muito mais esfacelada. A oposição precisa se organizar, dar o exemplo. Se tem alguém disposto a assumir esse papel, até agora não deu demonstração nenhuma”, disse o ex-deputado em entrevista ao radialista Narcizo Machado no Jornal da Fan.

Para Machado, no momento, apenas cinco parlamentares estariam fazendo o papel da oposição e cita os quatro deputados do G4 e Zezinho Guimarães, que segundo ele “de vez em quando toma posições”.

José Carlos Machado disse que assumiu o comando do DEM e que recebeu a incumbência de reestruturar o partido. Machado diz que “eu estou tentando reorganizar o Democratas. O Democratas vem passando por algumas dificuldades. O partido se desestruturou depois das eleições de 2018 e eu recebo a missão de tentar reestruturá-lo”, afirmou.

Sobre a atuação do DEM na capital e no interior, Machado disse que vem conversando e que tem feito convites, citando inclusive a conversa que vem mantendo com o ex-prefeito do município de Nossa Senhora do Socorro, Zé Franco. “Tenho conversado com Zé Franco. Conversei sobre a situação do partido porque ele se diz pré-candidato e ninguém tem dúvida da liderança de Zé Franco em Socorro”.

Ainda sobre a eleição do ano que vem, Machado citou algumas possibilidades, citando o nome da delegada e ex-secretária Georlize Teles.

Machado concluiu a entrevista questionando: “por que não pensar na candidatura da delegada Georlize. Marquei para conversar com ela amanhã. Ela é uma excelente técnica. Eu sou capaz de conversar com todos, inclusive com o prefeito Edvaldo”, afirmou.

Com informações do jornal da Fan