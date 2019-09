MORRE NO HUSE, CRIANÇA QUE FOI ATROPELA NO CONJUNTO JOÃO ALVES EM SOCORRO

11/09/19 - 09:39:58

A criança de apenas três anos e que foi atropelada no último dia 01 de setembro, no Conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro, morreu na manhã desta quarta-feira (11) no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde encontrava-se internada.

Sobre o acidente, as informações são de que a condutora de um Fusca, perdeu a direção do veículo, que acabou atravessando a praça, e atingiu a menina Joana Vitória.

À época, a condutora do veículo deixou o local e segundo a polícia, os documentos dela e do veículo foram deixados dentro do automóvel, inclusive, o licenciamento estava atrasado.