ÔNIBUS COM ESTUDANTES DE CAPELA SAI DA PISTA E CAPOTA EM CARMÓPOLIS

11/09/19 - 05:06:19

Um ônibus com estudantes saiu da pista e tombou no Km 56 da BR-101, no final da tarde desta terça-feira (10), no município de Carmópolis.

Duas Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para e prestarem socorros e cinco vítimas que foram encaminhas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas mas há suspeita de que tenha sido falha mecânica.

Foto redes sociais