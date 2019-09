Perplexidade com Alessandro

11/09/19 - 00:23:38

Os comentários de ontem na Assembleia Legislativa e adjacência foram o jeito de ser do senador Alessandro Vieira (Cidadania). Não havia qualquer tipo de revolta, mas de indignação. O senador é gaúcho, foi delegado em Aracaju por anos e elegeu-se com uma votação que nem ele esperava. Tudo certo. O Título de Cidadão Sergipano também, mas ignorar as presenças de autoridades do Estado, como o próprio governador, os presidentes da Casa, do Tribunal de Justiça e do Ministério público, além dos parlamentares que lhes deram o título, excede na ignorância, na arrogância ou na vaidade.

Alessandro simplesmente não citou o nome de ninguém. Fez um discurso seco, sem emoção e recebeu o título como se fosse obrigação por ele ser senador e ainda não mostrar a que veio aos sergipanos. Talvez haja exagero aqui no comentário. O senador tem se revelado vigilante nas questões que se referem a por a limpo o que existe nos porões da corrupção, mas em benefício para Sergipe ainda não acenou e nem mostrou interesse em realizar. Esse gesto de indiferença à dignidade do título chocou a quem esteve na solenidade. Inclusive alguns parlamentares, que pensaram em deixar o auditório.

Alessandro tem surpreendido com ações no Senado, principalmente com a “CPI do Lava Toga”, que tem o objetivo de investigar instâncias superiores do Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal (STF). Tem dificuldade em conseguir 27 candidaturas, mas vai insistir nesse objetivo, como se fosse em defesa de sua honra. Analisando bem, é bom que se passe tudo a limpo, mas é necessário que retire a máscara de justiceiro e liberte-se da atividade de delegado, exercida por ele com mérito. Tem que incorporar o mandato político, continuar “duro, mas sem perder a ternura jamais…” como ensinou Che Guevara.

Alessandro tem que aprender a sorrir, a ter o remelexo do político que está sempre de bem com o povo. Ser sociável, saber ouvir, acenar e mudar o estilo rude que nem sempre significa dignidade. Se pretende manter-se político, inclusive com avanços em seu mandato, que não demonstre um autoritarismo careta, conservador e até sem princípios. Não se pode negar que o seu desempenho no Senado, embora direcionado à Brasília apenas, sugere um futuro político próspero, popular. Entretanto, tem que ser flexível no trato com as pessoas comuns, com as autoridades e, principalmente, com aqueles que podem lhe garantir o voto.

Alessandro tem dois caminhos: ou muda e se torna simpático, ou retorna às delegacias para tratar mais diretamente dos bandidos comuns, não menos perigosos dos que ele fica frente a frente nos seus caminhos em Brasília.

Governadores se reúnem

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participa na próxima segunda-feira de mais uma reunião de governadores do Nordeste, para dar continuidade a projetos de interesse da região.

*** Empresários da Alemanha também participam do encontro, para conhecer todas as oportunidades de investimento do Nordeste.

Edvaldo e o PRB

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB) conversou ontem com lideranças do PRB e manifestou o desejo de ter o partido ao seu lado, na disputa pela reeleição em 2020.

*** Ficou acertado que terão uma conversa mais ampla na próxima semana, depois de consulta ao Diretório Municipal, para uma decisão que tenha a participação de todos.

*** A perspectiva é que o apoio a Edvaldo seja definido, porque há um grupo dentro do PRB que ainda recusa.

Laércio e Alessandro

Existe um bom relacionamento político entre o deputado federal Laércio Oliveira (PP) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania).

*** Os dois quando se encontram falam sobre política e perspectivas para o Estado.

*** Laércio e Alessandro não falam sobre alianças políticas, mas há simpatia mútua.

Palestra no Rio

Deputado Laércio Oliveira esteve ontem no Rio de Janeiro e fez palestra na Associação Comercial do Estado. Tratou sobre a Reforma Tributária e do ambiente político.

*** Laércio fez uma análise sobre o momento que se vive no País e sugeriu perspectivas para o empresariado, que busca uma saída para superar a crise.

Um pouco descrédito

Um empresário sergipano disse ontem (em off) que “hoje no Brasil quem empreende se surpreende”. Lamentou que vários outros empreendedores têm se queixado das dificuldades de levarem adiante os seus projetos.

*** Disse que é otimista e trabalha para valer, mas quando começa a ter alguma esperança, “tiram-lhe o chão e você se desapruma”.

Defesa do Lava Toga

Pelo menos 15 ônibus sairão de Fortaleza para a manifestação do próximo dia 25, na Praça dos Três Poderes, que terá como principal pauta a defesa da instalação da CPI da Lava Toga.

*** Em Sergipe, o senador Alessandro Vieira, autor do pedido de CPI, ainda não mostrou mobilização.

Cidadania do senador

Deputados criticaram o comportamento do senador Alessandro Vieira, ao receber título de Cidadão Sergipano. Durante seu pronunciamento não citou uma única autoridade que fora à solenidade. Um parlamentar o chamou de “mal educado”.

*** Estavam em plenário os titulares dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Também não se referiu a nenhum parlamentar.

*** Além disso, aproveitou o momento para fazer críticas ao Governo.

Ficou arrependido

Um deputado telefona à coluna para falar em off que se arrependeu em ser favorável à cidadania para Alessandro Vieira e desabafou: “ele se acha estrela demais e é boçal”.

*** Uma Clarck que o apoia gritava seu nome para governador em 2022.

*** Outro deputado diz que não só se arrependeu de ter contemplado Alessandro com o título, como também de ter ido à sessão.

Paixão louca

Setores do MDB não aprovaram a participação do ex-governador Jackson Barreto em Curitiba, onde foi participar da vigília “Lula Livre”, segunda-feira: “isso é um exagero e só faz prejudicar interesses do Estado em Brasília”.

– Um outro emedebista complementou: “Jackson tem uma paixão louca por Lula”.

MDB vai implodir

Em um cafezinho no shopping, falando também em off, uma liderança política disse que o MDB vai implodir em Sergipe. A investigação em andamento sobre a questão “das laranjas” vai botar pra quebrar.

*** A informação é que a Polícia Federal está concluindo o inquérito.

Sobre Daniela Garcia

Ainda no papo no cafezinho o nome da delegada Daniela Garcia foi citado: “se ela for candidata à prefeita vai arrasar, por seu estilo e simpatia, além do carisma”.

*** O nome de Alessandro também foi citado, “ele é sério e honesto, mas é antipático, rude e não atrai voto”.

Juntando provas

Ainda não foi protocolada, no TRE-SE, a ação em que o deputado estadual Gilmar Carvalho pede o seu desligamento do PSC, em razão da inserção de novas provas de que a presença dele no partido é insustentável.

*** Até sexta-feira a ação estará pronta e será dada entrada definitivamente.

Reação do PSC

Dentro do PSC o pensamento é de não contestar a saída de Gilmar Carvalho do partido, caso ele não acuse nem a legenda e nem membros da sigla, seja qual for a insinuação. Nesse caso quem pode agir é o Ministério Público ou os suplentes.

*** Agora se houver qualquer ofensa ao PSC ou a seus integrantes, a legenda vai se defender dentro da lei. Fora disso, não fará nada.

Alessandro insiste

Segundo O Antagonista, o senador Alessandro Vieira, autor da CPI da Lava Toga, tentará reunir 30 assinaturas antes de apresentar o requerimento na terceira tentativa de criar a comissão.

*** Com o recuo de Maria do Carmo (DEM), antecipado por este site, o número de assinaturas caiu para 26 — um a menos do que o necessário.

Redução de juros

O deputado federal Fábio Henrique, como membro da bancada do PDT, jantou ontem com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, que tratou sobre o programa Minha Casa, Minha Vida e até da redução dos juros dos cheques especiais.

*** Fábio convidou o presidente da CEF a vir a Sergipe e ele aceitou na hora.

Luciano na Câmara

Hoje pela manhã o empresário Luciano Barreto, da construtora Celi, fará palestra na Câmara Federal, em audiência pública, que discute obras paralisadas em todo o País.

*** A presença de Luciano foi proposta pelo deputado Fábio Henrique e aprovada pela Comissão de Obras não Concluídas.

Um bom bate papo

A nova CPMF – O governo planeja em sua proposta de reforma tributária que saques e depósitos em dinheiro sejam taxados com uma alíquota inicial de 0,4%”.

Tem apostas – Muita gente apostando que o deputado estadual Gilmar Carvalho não deixará o PSC para disputar a Prefeitura.

Mantém posição – Mas o deputado Gilmar Carvalho prefere não ouvir essas coisas e mantém a disposição de deixar o PSC até sexta-feira.

Sobre gestão – Uma pergunta com um toque de maldade: o quê se aprende sobre gestão e planejamento em um curso de apenas três dias em Singapura?

Está animado – Ex-deputado José Carlos Machado (DEM) mostra-se animado com as conversas que vem mantendo e com a possibilidade de um crescimento real do DEM.

Correios para – Empregados protestam contra privatização e por novo acordo coletivo. Categoria parou desde as 22h de ontem, por prazo indeterminado.

Fortalecer base – O prefeito Edvaldo Nogueira vem conversando diariamente com lideranças políticas, para fortalecer a sua base eleitoral para 2020.

Mais aparece – O ex-deputado federal Márcio Macedo (PT) é o que mais aparece dentro do partido para disputar a Prefeitura de Aracaju.

Ignora mimimi – CPMI das Fake News ignora mimimi do PSL e convoca Whatsapp e Telegram para abrir o jogo. Como dizem, o choro é livre.