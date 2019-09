Policiais do BPRp apreendem três armas de fogo, maconha e cocaína

11/09/19 - 10:30:37

A polícia militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha, efetuaram, na terça-feira, 11, a prisão de 03 pessoas e apreenderam um revólver, no Bairro Lamarão, e de 01 suspeito, em São Cristóvão, portando uma espingarda.

A primeira ação foi registrada no Bairro Lamarão, quando militares do BPRp foram acionados pelo Centro Integrado em Operações de Segurança Pública que passaram a informação de 03 suspeitos traficando entorpecentes e portando arma de fogo no Bairro Lamarão, na rua 12.

Imediatamente, as equipes do Batalhão deslocaram-se ao local informado, onde avistaram 03 pessoas com as mesmas características repassadas pelo CIOSP.

Foi feita uma aproximação e uma abordagem foi realizada, onde foi encontrado com o trio, identificado como José Edson dos Santos Júnior, Josenilton dos Santos de Jesus e Benecio Batista dos Santos, um revólver calibre .38, além de 09 buchas de maconha e uma quantidade pequena de entorpecente a granel.

Em São Cristóvão, uma outra equipe da Radiopatrulha efetuou, na rua São Roque, a prisão de Sérgio Humberlino dos Santos em poder de uma espingarda calibre .32, com 03 munições, 93 pedras de crack e 31 pinos de cocaína.

Os militares receberam uma denúncia anônima e foram, checar a denúncia, com brevidade.

Ao chegarem no local informado, na Rua São Roque, um indivíduo, com as características iguais às recebidas, ao avistar a presença policial tentou evadir-se, mas foi interceptado.

Com ele foi encontrado uma espingarda calibre .32, com 03 munições, 93 pedras de crack e 31 pinos de cocaína.