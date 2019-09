Prefeitura dará apoio logístico ao 23º Jipe Show de Sergipe que ocorrerá em Aracaju de 10 a 13

11/09/19 - 07:04:04

A Prefeitura de Aracaju dará apoio logístico à 23ª edição do Jipe Show, que ocorrerá em Aracaju de 10 a 13 de outubro. O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta terça-feira, 10, o organizador do evento, Kennedy Fonseca, que é presidente da Associação Sergipana de Automobilismo e do Jipe Clube de Sergipe, para oficializar o apoio ao evento.

“O Jipe Show é um grande evento, um dos maiores do país, que movimenta a economia e gera renda para a nossa cidade. A Prefeitura será parceira dando todo o apoio logístico. Além da importância do evento para a cidade, quero lembrar a atuação dos jipeiros durante os alagamentos no bairro Jabotiana, em julho. Eles foram muito solidários, auxiliando as pessoas, levando doações, de modo que o apoio ao Jipe Show é mais do que justo”, afirmou o prefeito.

O organizador do evento agradeceu o apoio da administração municipal. “A gente recebe o apoio da Prefeitura com muita satisfação. Este é um esporte que traz recursos para o município. O prefeito, desde o momento que o contactamos, abriu as portas para apoiar logisticamente o evento, por isso viemos agradecer e convidá-lo para o evento.No ano passado, foram 450 jipeiros de todos os estados do país. O Jipe Show de Sergipe é o segundo maior evento do país na área de Off Road”, ressaltou Kennedy Fonseca.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho Vitale, e o secretário de Governo, Jorge Araújo Filho, participaram da reunião.

AAN

Foto Ana Licia Menezes