Representantes dos Radialistas Conquistam Grande Vitória em Mediação Trabalhista

11/09/19 - 05:00:25

Os representantes do Sterts, estiveram nesta terça-feira 10 de setembro, em audiência de conciliação no Ministério do Trabalho, juntamente com os representantes da Rádio Jornal Fm. Após várias rodadas de negociações, a comissão de negociadores, formada por Elton Rickarty, Alex Carvalho e Fernando Cabral, tiveram os objetivos alcançados.

Entre às reivindicações da representatividade classista, estavam as assinaturas das carteiras profissionais dos treze funcionários da nova Rádio Jornal FM, como também os benefícios de plano de saúde e vale-transporte.

Participaram da mediação o diretor da rádio, Augusto Júnior, o contador, Valmir Oliveira e o representante jurídico, Dr. Cristiano Cabral.

É importante ressaltar, que nossa principal meta é sempre lutar e zelar pelos direitos dos colegas radialistas, objetivando a otimização dos serviços prestados e sempre prezando por um relacionamento exemplar entre gestores e, nossos profissionais.

Em tempo, ressaltamos a grande habilidade de negociação, do mediador do MTE, o advogado e jornalista Nilson Socorro, que foi parte fundamental para o sucesso da negociação.

Fonte e foto assessoria