Saneamento Expresso estará na V Bienal do Livro de Itabaiana

11/09/19 - 14:56:27

A unidade móvel da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Saneamento Expresso, estará na V Bienal do Livro de Itabaiana, entre os dias 12 e 13 de setembro. O projeto, que leva a assinatura de investimento do Banco Mundial, integra as ações de educação ambiental do “Programa Águas de Sergipe”, destinado à Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, mais notadamente, à melhoria da qualidade da água do estuário.

Os visitantes poderão acompanhar desde a captação de água no manancial até a devolução do efluente tratado no corpo hídrico. A maquete também detalha como acontece a proteção de mananciais, o saneamento rural e urbano, as estações de tratamento de água e esgoto, drenagem pluvial, resíduos sólidos, o uso consciente da água e até o manejo do lodo de esgoto.

De forma interativa, o Saneamento Expresso pretende enriquecer a comunidade com informações substanciais sobre o consumo consciente de água e ainda fomentar um debate sobre a importância da participação da comunidade no bom funcionamento dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário.

“Nesta maquete está sendo representada toda a logística em captação de água até chegar às casas. Não é apenas um sistema de apresentação, mas uma ferramenta de formação para a população sergipana”, explica o gerente de Ações Socioambientais do Programa Águas de Sergipe, Ardilles Souza Ferreira, acrescentando que o Saneamento Expresso foi projetado por meio da diretoria de Meio Ambiente e Expansão e da Gerência Socioambiental da Deso (GESA).

Fonte e foto assessoria