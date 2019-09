Rogério Carvalho recebe o indicado à PGR Augusto Aras

11/09/19 - 13:19:21

O Senador Rogério Carvalho (PT/SE) recebeu no gabinete dele na manhã desta quarta-feira (11) o indicado à Procuradoria-Geral da República (PGR) Augusto Aras.

Aras está à espera da sabatina que o analisará para assumir o cargo e que deve acontecer no plenário do Senado na semana do dia 22 de setembro, segundo o presidente da casa Davi Alcolumbre (DEM/AP).

Em 16 anos, esta foi a primeira vez que o nome indicado não saiu da tradicional lista tríplice, feita por integrantes do próprio Ministério Público. O indicado já teve outras conversas com os senadores na intenção de expor o que pensa sobre a atual conjuntura.

Apesar da visita, o Senador Rogério Carvalho deixa claro que seu voto será de acordo com a bancada do PT. Mesmo assim reforçou com o indicado de que é preciso que se cumpra a lei.

“Estamos num período em que precisamos garantir o cumprimento dos nossos direitos e deveres. E as leis existem para isso! Agir fora da lei é corromper a moralidade. Todos temos o dever de preservar a democracia. ”, disse o Senador preocupado com a instabilidade provocada pelo governo Bolsonaro.

Foto: Alessandro Dantas /PT no Senado

Por Candisse Matos