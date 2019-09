Vereador Jason Neto recebe prêmio de destaque pela atuação parlamentar

11/09/19 - 17:00:35

Na manhã desta quarta-feira, 11, o vereador Jason Neto ( PDT) usou a tribuna da Câmara de Vereadores para celebrar o prêmio de destaque que recebeu. O vereador agradeceu e efatizou a importância do título.

” Agradeço muito a premiação e fico muito feliz em saber que minha atuação como vereador esta ganhando destaque. Nossa obrigação é priorizar as vontades das comunidades. Assim como eu , outros amigos do parlamento também foram homenageados. Isso significa que estamos no caminho certo”, disse Jason Neto.

Premiação

Na noite dessa terça (10), o jornal Coerente premiou instituições e personalidades pela atuação em suas atividades, na XVI edição do Prêmio Vip de Educação Superior. O vereador Jason Neto (PDT) recebeu o prêmio de ‘Personalidade Destaque”, pelo trabalho que desenvolve na Câmara de Aracaju.

A premiação aconteceu no Clube do Banese e destou as personalidades e as empresas mais lembrados de Sergipe em 2019. Jason foi citado na pesquisa realizada com mais de 200 estudantes e professores em seis instituições de ensino superior.

Fonte e foto assessoria