VEREADOR RECOLHE AS ASSINATURAS PARA INICIAR A CPI DA MÁFIA DOS SHOWS

11/09/19 - 05:49:20

Na manhã desta terça-feira, 10, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para parabenizar a Associação Desportiva Confiança (Confiança), além disso, já começou a recolher assinaturas para dar início a CPI da “Máfia dos Shows”.

O vereador iniciou seu discurso parabenizando o novo título do Confiança. “Vou mostrar o vídeo da festa de recepção que os torcedores fizeram para o nosso Dragão. Atenção, gauchada, agora vocês conhecem o Confiança. A festa foi belíssima, não posso deixar de parabenizar, também, a Polícia Militar que mesmo com o efetivo reduzido fez uma segurança espetacular. Agora tem muita gente querendo fazer propaganda do Confiança e podem fazer, torçam pelo nosso time. Parabéns a toda a equipe do Confiança, parabéns Dragão. E quem quiser ir para a série B é só passar pelo Ypiranga”, brincou Amintas.

Depois, deu sequência ao discurso falando sobre a “Máfia dos Shows”. “Espero que hoje seja um dia que marque esta Casa pela coragem dos parlamentares, já aviso que ninguém venha me pedir para não divulgar o nome de quem é contra a investigação. Eu estou protocolando o requerimento de pedido de abertura da CPI da ‘Máfia dos Shows’. Esses documentos mostram o desvio de milhões de reais. Já conquistei as assinaturas dos vereadores Emília Correia (Patriota), Lucas Aribé (PSB) e Cabo Didi (sem partido), estes disseram sim as investigações porque eles não têm medo. O vereador Américo de Deus (Rede) já está lendo o pedido, e Elber Batalha (PSB) também já disse que vai assinar. Esse é o momento de separar os meninos dos homens, é o momento de dizer ao povo de Aracaju quem está aqui sentado que tem medo da investigação”, declarou o parlamentar.

Em seguida, revelou mais detalhes sobre o pedido da CPI da “Máfia dos Shows”. “Inclusive, no pedido eu já coloco o afastamento do presidente dessa Casa, porque ele é uma das pessoas que devem ser investigadas. Isso é só o começo, quem deve informar os membros da CPi é o vice-presidente da CMA, o vereador Thiago Batalha (PMB), pois o vereador Nitinho (PSD) tem interesse nisso, não podemos deixar que isso passe batido. O esquema é muito grande e já está na hora de apurar”, denunciou Cabo Amintas.

O vereador insistiu em dizer que irá revelar todos os nomes dos vereadores que não assinarem o pedido de CPI. “Quem tiver medo pode se preparar porque nós vamos nomear e procurar saber se a máfia não está bancando os bloquinhos, as festas particulares, o whisky do final de semana desses vereadores”, disse.

Para concluir seu discurso, Amintas fez um pedido aos vereadores. “Conto com a assinatura dos senhores, não me peçam para não nomear os ‘meninos’ que estão com medo das investigações, isso é apenas o começo’, declarou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas