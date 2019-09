A Dona do Pedaço- Rael rouba Josiane e ela fica na miséria. Justiceiro ouve conversa da menina com Amadeu sobre ter perdido fortuna e, para garantir dinheiro, leva um quadro valioso da mansão

Depois de ficar bem mais pobre após ter investido e perdido milhões nos diamantes, Josiane (Agatha Moreira) procura Amadeu (Marcos Palmeira) para tentar reverter a situação. Em A Dona do Pedaço, o advogado é direto com a filha e lhe tira todas as esperanças de reaver a fortuna.