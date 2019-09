ADOLESCENTE MORRE APÓS SER ALVEJADO EM ASSALTO EM TOBIAS BARRETO

12/09/19 - 16:16:06

De acordo com o relatório do Instituto Médico Legal (IML) das últimas 24h em Sergipe, foram recolhidos sete corpos no estado, dentre dois oriundos da região Centro-Sul do estado.

O adolescente João Victor Santos Silva, 16, morreu nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Tobias Barreto, depois de ser alvejado a tiros durante um assalto no povoado Boa Vista em Itapicuru (BA).

Já em Lagarto, Edson dos Santos Aragão, 23, foi morto a tiros no povoado Colônia 13. O homicídio aconteceu na manhã desta quarta-feira (11), nas imediações da casa da vítima.

Fonte Lagarto Notícias