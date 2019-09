Alessandro Vieira evita manobra que altera fundo partidário

12/09/19 - 15:30:08

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) dia via twitter que Conseguiu impedir uma manobra inesperada do presidente do Senado, Davi Alcolumbre que tentou votar em plenário, na noite de quarta-feira (11), atropelando a pauta e ao arrepio do regimento, o polêmico Projeto de Lei 5029/2019, que altera critérios para uso do Fundo Eleitoral.

Para evitar a manobra, Alessandro diz que articulou com os movimentos Transparência Partidária, Associação Contas Abertas, Transparência Brasil, Acredito e Livres, entre outros, que entregaram uma carta aberta para que não leve o processo a plenário e o encaminhe antes para debate.

Segundo Alessandro, depois de ostensiva discussão no plenário, “tivemos êxito e o projeto segue para debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na próxima terça-feira (17) e só depois será votado no plenário”.

– Entre outras coisas, o projeto permite a utilização de qualquer sistema de gestão contábil para prestação das contas partidárias ao órgão de controle e amplia as formas de uso do dinheiro do fundo partidário, disse Alessandro.

Acrescentou que esse projeto foi massivamente criticado por alterar várias regras do processo eleitoral, comprometendo a transparência das contas partidárias e a eficiência dos processos de fiscalização.