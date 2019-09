AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALESE DEFENDE A IMPORTÂNCIA DO BOMBEIRO CIVIL

12/09/19 - 12:30:36

A importância do Bombeiro Civil na Sociedade Sergipana. Esse é o tema da audiência pública que irá ocorrer nesta próxima segunda-feira, dia 16, às 8h30, no plenário da Casa Legislativa. Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis de Sergipe, Luiz Magalhães Neto, irá proferir palestra sobre o tema.

A audiência pública é uma propositura do deputado estadual Georgeo Passos (PPS), que é o autor do Projeto de Lei nº 4/2017, que atualiza a legislação que regulamenta a profissão de bombeiro civil no estado de Sergipe.

Serviço:

O quê: Audiência Pública dos Bombeiros Civis

Quando: Dia 16, às 8h30

Onde: Plenário da Casa Legislativa de Sergipe

Foto: Jadilson Simões/Arquivo Alese

Stephanie Macêdo – Rede Alese