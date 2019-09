BRIGA DENTRO DE MERCADO TERMINA COM UM FERIDO E CINCO PRESOS

12/09/19 - 04:59:06

Um homem foi esfaqueado na tarde desta quarta-feira (11), dentro do supermercado Extra em Aracaju, após uma briga entre integrantes de torcidas organizadas que começou no Terminal de Integração do DIA.

No momento da confusão, o supermercado foi fechado pela administração para segurança dos clientes e a situação foi contornada.

A polícia foi acionada e prendeu dois homens e três adolescentes foram apreendidos, entre os presos, uma mulher. Os cinco foram encaminhados a uma delegacia da capital.

Já a vitima que se encontrava toda ensangüentada e sentada ao chão dentro do supermercado foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Foto redes sociais