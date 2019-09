Campanha promove solidariedade aos atingidos pelas chuvas em Aracaju

12/09/19 - 14:32:05

Entre os meses de julho e agosto foram arrecadados mais de 50 quilos de donativos, que foram doados à Associação dos Moradores do Santa Lúcia

Com o objetivo de contribuir com os desabrigados pelas chuvas em Sergipe no mês de julho, o Home Center Ferreira Costa de Aracaju (SE) promoveu, durante o período entre 22 de julho e 23 de agosto, uma campanha solidária de arrecadação de roupas, cobertores, alimentos não-perecíveis e materiais de higiene junto aos clientes.

Após o término da ação, os mais de 50 quilos de donativos arrecadados foram doados à Associação dos Moradores do Santa Lúcia, que atua na região do Jabotiana, área mais afetada pelas fortes chuvas deste inverno. Os itens foram entregues pela supervisora de Marketing da Ferreira Costa, Maria Izabel Marra, ao representante da associação, Marcos Aurélio Silva, na última segunda-feira (09).

De acordo com a presidente da associação, Cláudia Souza, os materiais foram direcionados às famílias do Largo da Aparecida, que registrou cerca de 50 famílias desalojadas por causa dos efeitos da chuva do mês de julho.

“Esse material doado pelos clientes da Ferreira Costa teve um papel fundamental, pois conseguimos ajudar mais 12 famílias que estavam na nossa lista de espera, ainda aguardando por roupas, alimentos e outros materiais. Realizamos essa campanha todos os anos no período das chuvas e também no final do ano, como celebração ao Natal”, explicou.

Fonte e foto assessoria