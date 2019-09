Carla Diaz estrela nova campanha e fala sobre físico: “Sequei cinco quilos”.Aos 28 anos, atriz está envolvida com as filmagens do longa-metragem ‘A Menina que Matou os Pais’

12/09/19 - 23:41:50

Carla Diaz realizou um novo ensaio fotográfico de lingeries e conversou com QUEM sobre os cuidados com o físico e o novo trabalho no cinema. A atriz, de 28 anos, que está envolvida com as filmagens do longa-metragem A Menina que Matou os Pais, em que interpreta Suzane Von Richthofen, em São Paulo, e emagreceu para o papel.

“Assim que fui escolhida para filme, a direção me pediu para deixar o corpo menos definido, já que eu vinha de uma preparação intensa do Carnaval. Dessa forma, foquei em exercícios mais aeróbicos e sequei cinco quilos”, afirma ela, que posou com as novas curvas para uma campanha de marca de underwear.

Antes de realizar um ensaio de lingerie, como costuma cuidar do corpo? Dá uma intensificada nos exercícios?

Gosto de fazer uma reeducação alimentar uns 15 dias antes das fotos. Como todos sabem, amo doces e nunca sigo uma dieta porque acredito em uma vida feliz, saudável e com equilíbrio. Nesse período pré-fotos, gosto de comer alimentos mais saudáveis, com orientações do meu endocrinologista, Luciano Negreiros. Minha alimentação fica sem industrializados, mais água e mais no treino aeróbico, assim fico mais confortável com meu corpo na hora das fotos.

Este não é seu primeiro ensaio de lingerie. Como fica ao fazer fotos assim? Existe algum acanhamento ou tira de letra?

Essa é a terceira vez que faço um ensaio de lingerie para uma campanha da Intuicion Deluxe — tenho uma coleção com meu nome pela marca. Posso dizer que não existe nenhum acanhamento, pois a equipe é a mesma há dois anos, sendo que o fotógrafo é meu grande amigo Vinicius Mochizuki, então isso me deixa super a vontade porque confio no trabalho de todos eles.

Consegue manter uma rotina de cuidados regulares com a boa forma?

Não gosto e não acredito em uma dieta única por muito tempo. Pelo menos, isso não funciona comigo. Sou uma formiga, amante de chocolate e não consigo ficar sem. Aprendi desde nova a importância de comer de tudo, ter uma alimentação saudável, rica com o que a terra nos dá. Tenho prazer e necessidade de comer assim. Muitas vezes sinto vontade de comer besteira, então uso do equilíbrio para ser feliz. Também aprendi cedo a importância de conhecer meu corpo. Não só porque minha profissão exige fôlego e um corpo disponível para qualquer tipo de personagem, mas porque também adoro estar em movimento, seja dançando, fazendo algum esporte, uma luta ou algum tipo de exercício físico. Então, não é pela estética, isso já faz parte de mim e tento adaptar a essa minha rotina louca, de horários e lugares diferentes.

Por conta de seu novo trabalho no cinema, precisou passar por alguma mudança na rotina de atividades físicas?

Sim, para esta personagem tive uma preparação física diferente do que já tinha fazendo. Como farei a personagem desde seus 15 anos, parei com a musculação, já que um corpo mais jovem, e que viveu nos anos 90, normalmente não tinha muitos músculos definidos.

A personagem exigiu alguma mudança do seu físico?

Assim que fui escolhida para filme, a direção me pediu para deixar o corpo menos definido, já que eu vinha de uma preparação intensa do Carnaval. Dessa forma, foquei em exercícios mais aeróbicos e sequei cinco quilos.

Fonte/Foto: globo.com