EM MENOS DE 24H, ESTANTE DO PROJETO MOVA-SE LEITURA É ROUBADA

12/09/19 - 11:22:25

Na manhã desta quinta-feira (12/09), membros do movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) tiveram uma surpresa ao abastecer as estantes do projeto MOVA-SE na Leitura. Em menos de 24 horas de instalada no terminal de integração Leonel Brizola (Rodoviária Nova) a estante foi roubada com apenas um dia após a inauguração.

A informação foi confirmada por Uilliam Pinheiro, membro do movimento e idealizador do projeto. Segundo ele, “ao chegar pela manhã no terminal para abastecer a estante com mais livros, a estante sumiu. Funcionários do terminal relataram a mim que um morador de rua arrancou a estante presa a coluna e levou”.

Uilliam Pinheiro continua: “inauguramos a estante na quarta-feira, 11/09, e hoje, quando chegamos por volta das 8h, já não estava mais no local. A gente saiu daqui ontem, por volta das 17h, e o equipamento ainda estava. Tinha muitos livros. Muita gente aprovou e adesão do projeto foi fantástica, mas hoje de manhã não estava mais”, contou Uilliam Pinheiro.

O movimento prestou boletim de ocorrência na 8ª Delegacia Metropolitana de Aracaju e aguardará o fato ser esclarecido.

O MOVA-SE informou que dará prosseguimento ao projeto MOVA-SE na Leitura, pois é uma iniciativa muito positiva e dada a adesão do primeira dia por parte da população vale muito prosseguir com a ideia.

Fonte e foto assessoria