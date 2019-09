Estranha cobiça

12/09/19 - 07:39:09

Alguém sabe o que tem levado tanta gente a sonhar com a Prefeitura de São Cristóvão? Com quase 80 mil habitantes, o município é carente de recursos, praticamente não tem indústrias e enfrenta uma série de problemas. Inchada pelos conjuntos habitacionais ali construídos ao longo dos anos, a primeira capital de Sergipe sofre com a violência urbana, a falta de empregos e de saneamento. Mesmo assim, muitos políticos já anunciaram o desejo de ser prefeito de São Cristóvão. Seria interessante saber o que a ‘Velha Capi’ esconde de tão vantajoso para despertar a cobiça de tanta gente. Vixe!

Sisudez criticada

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) tem sido criticado pela maneira austera de ser. O homem quase não rir, é de pouca conversa e raramente estende a mão para cumprimentar alguém. Essa sisudez exagerada tem lhe rendido duras criticas. Ontem, o deputado estadual Francisco Gualberto (PT) condenou Vieira pelo comportamento circunspecto. Fosse possível, o emburrado senador contrataria a Mãozinha da Família Addams para cuidar dos salamaleques inerentes ao cargo. Cruzes!

Maconha é saúde

Já passou da hora de o Brasil liberar o uso medicinal da maconha. Quem pensa assim é o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Ele é autor do projeto regulamentando os remédios produzidos com extratos da Cannabis sativa para tratar epilepsia, ansiedade, esclerose múltipla, etcétera e tal. O parlamentar lembrou que muitos países já permitem o cultivo e a venda da maconha para fins medicinais. É vero!

Votação rápida

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), foi à Brasília tratar sobre a Previdência de estados e municípios. Reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS), Luciano defendeu rapidez na votação da PEC paralela que regulamenta o sistema previdenciário dos estados e municípios. Ah, bom!

Jogo de juízes

Aracaju vai sediar os Jogos Nacionais da Magistratura. Marcado para maio do próximo ano, o evento reunirá em nossa capital cerca de mil juízes de Direito. O governador Belivaldo Chagas (PSD) já garantiu apoio logístico aos Jogos. Durante cinco dias, os magistrados vão disputar competições de futebol, basquete, vôlei, natação, atletismo, prova de tiros e xadrez. Bola branquíssima!

Águas profundas

Com a aquisição, esta semana, de três novas concessões na Bacia Sergipe-Alagoas, na oferta permanente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a ExxonMobil consolida sua presença na fronteira de exploração e produção mais promissora do Brasil desde a descoberta do pré-sal. A expectativa do consórcio liderado pela americana, ao lado da Enauta e Murphy, é começar a perfurar seus primeiros poços nas águas profundas da costa sergipana já a partir de 2020. Esta informação é do jornal Valor Econômico.

Contra a CPMF

E o senador Rogério Carvalho (PT) é radicalmente contra a criação de uma nova CPMF. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) mentiu ao jurar que a equipe econômica sempre descartou qualquer aumento ou criação de imposto: “Quem espalha isso é mentiroso e irresponsável”, disse o capitão de pijama no ano passado. Rogério lamenta que as maldades do presidente sempre estejam disfarçadas de loucura. Crendeuspai!

Afago conterrâneo

O ex-deputado federal André Moura (PSC), secretário do governo carioca, recebeu a visita de uma robusta comitiva sergipana. Foram cumprimentá-lo, em Brasília, os empresários Albano Franco, Luciano Barreto, Geraldo Magella e Gustavo Barreto. A conversa do grupo versou sobre Sergipe e as eleições municipais de 2020. Derrotado na última disputa para o Senado, André enxerga o pleito do próximo ano como uma preliminar para a disputa política de 2022. Marminino!

Imersão em Singapura

O primeiro compromisso da vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino (PT), em Singapura foi visitar a Embaixada do Brasil. Ela também já esteve com o primeiro ministro daquele país, Lee Hsien Loong: “Percebemos o esforço coletivo para tirar Singapura da pobreza e dos indicadores negativos”, frisou a petista. Eliane viajou a convite da Fundação Lemann, que custeia todas as despesas dela e dos outros convidados. Melhor assim!

Pinto do lixo

E quem está sorrindo de orelha a orelha é o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). Tudo por ter sido indicado “personalidade destaque de Sergipe” pela revista Educação Superior Nordeste. Ao ser comunicado da premiação, o comunista prometeu “continuar trabalhando para fazer o melhor pela cidade”. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 1º de dezembro de 1937.