FCDL coordena delegação de Sergipe no Fórum Nacional do Comércio

12/09/19 - 10:58:07

Os dias 17, 18 e 19 de setembro, de terça a quinta da próxima semana, serão importantes para o varejo brasileiro, quando a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (FCDL) estará promovendo, em Brasília, o IV Fórum Nacional do Comércio Brasileiro.

As 27 federações de lojistas e CDLs estarão participando ativamente dos debates. Em Sergipe a FCDL, presidida por Edivaldo Cunha, terá uma delegação com 14 participantes, sendo eles dos municípios de Aracaju, Itabaiana, Estância, Nossa Senha da Glória, Lagarto e Propriá.

O evento terá a participação de palestrantes renomados no varejo brasileiro, bem como os deputados Efraim Filho e Kim Kataguri, o senador Jorginho Melo e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que fará o ato e palestra de encerramento.

Dentre os temas a serem debatidos nos três dias na capital federal estão o cenário político e econômico do Brasil; benefícios das reformas trabalhista e previdenciária; empreendedorismo e o que a escola não ensina; o futuro do varejo no país; ecossistema de startups no Brasil; o poder da criatividade e o marketing comercial.

“São assuntos importantes e linkados com a realidade do varejo brasileiro”, diz Edivaldo Cunha que estará, ao lado do vice-presidente da FCDL/Sergipe, Everaldo Torres, coordenado a participação sergipana no evento nacional. O presidente da CDL/Aracaju, Brenno Barreto, também se fará presente ao Fórum.

Segue a programação de todo o encontro, de 17 a 19/09, em Brasília:

Confira programação