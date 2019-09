Governo do Estado apoiará a Sétima Semana Aracaju Acessível

12/09/19 - 10:21:15

A iniciativa busca conscientizar população sobre acessibilidade e os direitos da pessoa com deficiência

O Governo de Sergipe abraça diversas campanhas inclusivas, uma delas é a 7ª Semana Aracaju Acessível, que tem como tema este ano a “A Arte de Incluir”. A ação conta com várias atividades durante os sete dias de evento e sua finalidade é conscientizar a sociedade civil sobre a acessibilidade e sobre os direitos da pessoa com deficiência. O apoio do governo à iniciativa foi pauta da reunião do secretário de Estado da Comunicação e Turismo, Sales Neto, com o idealizador do projeto, o vereador Lucas Aribée, e o deputado Luciano Pimentel, nesta quarta-feira (11).

O evento faz alusão ao Dia Nacional e Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, que anualmente é celebrado com a Semana Aracaju Acessível. Os participantes encontrarão, entre os dias 15 e 22 de setembro, seminários, jogos, observatórios, passeios e oficinas gratuitas.

O vereador Lucas Aribé explicou que dentro da programação haverá a apresentação de um diagnóstico sobre os pontos turísticos da capital sergipana. “Vamos trazer Ricardo Shimosakai, que irá apresentar um diagnóstico das potencialidades turísticas de Aracaju e nós buscamos a parceria com o secretário Sales Neto para que o Estado se some nesse levantamento que será feito pelo profissional”, contou.

O secretário destacou a importância da parceria. “A Secretaria de Turismo entende perfeitamente a importância dessa temática e a vinda do vereador e do deputado aqui é importante para que possamos abraçar essa causa e tudo que estiver ao alcance do Governo do Estado, iremos fazer. A orientação do governador Belivaldo Chagas é de que estejamos sempre prontos para atender aquilo que for bom para o desenvolvimento do estado”, ressaltou.

A sétima edição da Semana Aracaju Acessível iniciará no dia 15 de setembro com o passeio ciclístico “Pedalando sem Barreiras”. A concentração do circuito de 5km será no Parque Augusto Franco (Sementeira) e seguirá até o Museu da Gente Sergipana.

Entre as atividades realizadas, o evento irá promover o 4º Encontro da Rede de Leitura Inclusiva, no mirante da 13 de Julho. O dia 18 de setembro será inteiramente dedicado à maneiras de estimular a leitura de modo acessível para todos, a partir de contação de histórias, rodas de leitura, oficinas de braile e áudiodescrição. Além disso, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) irá promover o 2º Encontro de Libras, no dia 16, que pretende reunir surdos, ouvintes, estudantes e interessados da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Informações e foto ASN