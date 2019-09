Mais de 7,5 mil armas de fogo foram apreendidas em Sergipe desde 2013

Abordagens e investigações de combate ao tráfico e homicídios explicam boa parte das apreensões

As polícias que atuam em Sergipe apreenderam desde 2013 um total de 7.563 armas de fogo no estado. O número também foi divulgado pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública, em sua 12ª edição, e reflete as ações integradas desenvolvidas pelas forças de segurança pública em Sergipe.

A retirada de circulação desse armamento é um dos principais fatores do processo de redução dos índices de criminalidade na capital e no interior do estado. Com base na divulgação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as polícias sergipanas prenderam nos anos de 2017 e 2018, 1.384 pessoas por posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Ser encontrado armado, sem uma autorização para porte, é crime e não mais uma contravenção penal já há um bom tempo. Em Sergipe, o policial que apreender uma arma recebe uma bonificação de R$ 400. A maioria das armas apreendidas no estado estavam nas mãos de pessoas que cometeram crimes e geralmente vêm ilegalmente de outros países.

A retirada das armas de fogo ilegais das ruas contribui para a redução de diversos tipos de crimes na capital e no interior do estado. As apreensões fazem parte das ações preventivas e repressivas desenvolvidas pelas polícias Militar e Civil no tocante a constante redução da criminalidade. A Polícia Militar aposta em operações preventivas e em abordagens a pessoas e veículos para apreender as armas.

A Polícia Civil tem compartilhado informações entre unidades importantes que investigam crimes como o tráfico de drogas e homicídios, e também tem apreendido uma grande quantidade de armas em cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão.

Boa parte das armas, segundo o diagnóstico feito pelo próprio Anuário Brasileiro da Segurança Pública, passa pela faixa de fronteira e há uma necessidade de criar políticas públicas junto à União para estancar esse problema.

Segundo o Anuário, “a criação de uma política pública de controle de armas de fogo e munições que vá além do previsto no Estatuto do Desarmamento vem há tempos sendo apontada como uma medida absolutamente necessária para redução da criminalidade violenta no país”.

Confira reduções de ações criminosas registradas em Sergipe pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública:

Sergipe é o estado que mais esclarece os tipos de mortes violentas

Homicídios dolosos em Sergipe caem 14%

Furtos de veículos caem 16% em Sergipe

SE foi o terceiro estado do Brasil que mais reduziu latrocínio